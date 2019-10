Caravana Detran nos Municípios chega a Zona da Mata

Carpina, Nazaré da Mata e Paudalho, Zona da Mata Norte, receberam nos dias 01, 02 e 03 de outubro, a Caravana Detran nos Municípios, coordenada pela Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, e com ela ações educativas, Capacitação para instrutores dos Centros de Formação de Condutores – CFC’s, palestras para alunos do ensino médio e blitz educativas. A ação foi realizada por meio de parceria com as Prefeituras daqueles municípios.

Os educadores abordaram os motoristas e convidaram para verem vídeos educativos no caminhão da Turma do Fom-Fom, para adultos, e os agentes de trânsito e técnicos da Coordenadoria de Educação de Trânsito falaram sobre as principais causas de acidentes, sensibilizando e tirando dúvidas sobre a legislação.

Os agentes/instrutores de trânsito, Márcio Silva, Leonardo Ferreira e David Ferreira realizaram mini palestras, quando falaram sobre “Norma de circulação e conduta no trânsito”, com objetivo de chamar a atenção da população para um trânsito mais seguro. Os condutores de motocicletas participaram de debates sobre trânsito e como torná-lo mais seguro, preocupação de muitos países e que precisa ser conversado.

Frota – O município de Carpina conta com uma frota de 30.745 veículos, desses, 10.525 são motos; Nazaré da Mata tem uma frota de 7.790 veículos, desses, 2.420 são motos; e Paudalho possui uma frota de 13.844 veículos, desses, 5.837 são motos.