Caravana oferta 99 vagas de profissionalização para jovens da Funase em Timbaúba

Ao longo deste mês, adolescentes que cumprem medida de internação no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco, estão tendo a oportunidade de aprender novos ofícios profissionais. Cursos e oficinas nas áreas de barbearia, informática, audiovisual e jardinagem estão sendo ofertados simultaneamente na Caravana Juventude em Movimento, mutirão promovido pelo Eixo Profissionalização, Esporte, Cultura e Lazer da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). O número de vagas disponibilizadas aos socioeducandos nesta edição do evento, que ocorrerá em oito dias alternados, chega a 99.

A atividade com o maior quantitativo de vagas, 40, são as oficinas de aperfeiçoamento profissional, que estão abordando os temas “Excel Prático”, “Elaboração de Currículo”, “Internet e E-mail” e “Sistemas Operacionais”. Introdução ao Reparo de Computadores é outro curso da programação, com 28 alunos. Ainda estão sendo ofertados Paisagismo e Jardinagem e o curso básico de Corte de Cabelo Masculino, cada um com dez participantes. Essas atividades serão certificadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Já o curso de Produção de Vídeo, com 11 alunos, será certificado pela Virgulino Produções. Como um mesmo jovem pode frequentar mais de um curso em horários diferentes, estão inseridos nas ações profissionalizantes, ao todo, 68 socioeducandos.

“As práticas pedagógicas são o único caminho para a ressocialização. A Caravana Juventude em Movimento, do Eixo Profissionalização da Funase, chega com um novo olhar, que soma conhecimento e prática de vida. A caravana traz, além de cursos profissionalizantes, o resgate de sonhos. Os jovens passam a vislumbrar novos caminhos, novas oportunidades, o resgate da autoestima e a projeção de inserção no mercado de trabalho”, avalia a coordenadora técnica do Case Timbaúba, Karolyne Bezerra.

CERTIFICAÇÕES – Além dos cursos da Caravana Juventude em Movimento, outras atividades ligadas à profissionalização de socioeducandos tiveram cerimônias de certificação nesta semana. No Case Timbaúba, sete concluintes de Informática Básica e oito de Informática Intermediária receberam certificados emitidos pelo CIEE. Já no Case Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do Estado, dois adolescentes terminaram as aulas do curso de Recondicionamento de Computadores e também foram certificados.