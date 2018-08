Carpina, Aliança e Paudalho oferecem cursos gratuitos de idiomas

As aulas acontecem duas vezes por semana ao longo de dois anos, mas os alunos podem estender os estudos por mais um ano, como forma de aperfeiçoar o idioma. Outras informações podem ser obtidas com a Gerência de Políticas Educacionais do Ensino Médio (Gepem), através do telefone (81) 3183-8620.

Confira as escolas contempladas na Mata Norte:

ALIANÇA- CURSOS: Inglês e Espanhol

Escola Estadual Cel. Ignácio Pessoa de Melo

Alto Santa Luzia, Usina Aliança -Alto Santa Luzia . Aliança – PE CEP: 55890-000 Telefone: (81) 3637-1876 // 3637-2786

PAUDALHO- CURSOS: Inglês e Espanhol

EREM Confederação do Equador

Av. Confederação do Equador, 1030 – Alto Dois Irmãos, Paudalho – PE, 55825-000. Telefone: (81) 3636-2950

CARPINA–

EREM João Cavalcanti Petribu

R. Agostinho Bezerra – Cajá, Carpina – PE, 55813-350.

Telefone: (81) 3621-1733 CURSOS: Inglês , Espanhol e Francês

EREM José de Lima Jr.

Av. Agamenon Magalhães, SN – São José, Carpina – PE.

CEP: 55815-060 CURSOS: Inglês e Alemão