CARPINA// Apreensão de 1,2 tonelada de maconha é considerada a maior da história da polícia em PE

A apreensão de mais de uma tonelada maconha na quarta- feira (21) no município de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, foi considerada a maior nos 200 anos de atuação da Polícia Civil no estado. Ao todo, foram 1.275 kg de droga prensada, quantia que poderia render R$ 1,5 milhão caso fosse comercializada do modo em que foi encontrada pelos policiais. Se a erva fosse fracionada para venda, a polícia estima R$ 10 milhões de lucro.