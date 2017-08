CARPINA/ Audiência com os envolvidos da operação Caça Fantasma acontece nesta quarta- feira (30)

Nesta quarta- feira (30) será realizada a audiência de instrução e julgamento na ação penal que envolve 14 réus na denominada Operação Caça Fantasma, deflagrada em novembro de 2016, e que investigou crimes praticados na Câmara de Vereadores de Carpina. A audiência acontece às 10hs, na Sala do Tribunal do Júri da comarca do município e será conduzida pelo Juiz da Vara Criminal, Rildo Vieira Silva.

Os réus são investigados pelas possíveis práticas de defraudação de penhor, falsidade ideológica, estelionato, estelionato majorado, peculato e crimes de abuso de autoridade.

O processo judicial indica ainda 14 suspeitos. Entre eles está o vereador de Carpina, Antônio Carlos Guerra Barreto, conhecido por Tota Barreto, apontado como o principal alvo da Caça Fantasma, e que foi presidente da Câmara entre os anos de 2013 e 2014.

A audiência de instrução e julgamento dos envolvidos na operação Caça Fantasma foi adiada de 5 de julho para a presente data, devido a ausência de intimação de testemunhas de defesa do vereador Tota Barreto no processo.