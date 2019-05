CARPINA/ Cerca de 6 mil atendimentos são realizados na 8ª edição do Programa Prefeitura nos Bairros

Nesta quarta-feira (29), foi realizada a 8ª edição do Programa Prefeitura nos Bairros, na comunidade de Três Marias. A população teve acesso a diversos serviços gratuitos, em uma ação integrada entre as todas as secretarias municipais, da Prefeitura do Carpina. Cerca de 6 mil atendimentos foram realizados, para mais de 4 mil pessoas que aproveitaram o dia do evento para cuidar da saúde e resolver pendências ante a Prefeitura.

Entre os sérvios oferecidos estavam atendimento médico; mamografia; vacinação; ações de saúde bucal; exames de sangue; detecção de tuberculose, esquistossomose; citologia; testes rápidos para detecção de DSTs; entrega de contraceptivos; avaliação nutricional, fonoaudiológica e antropométrica; aferição de pressão e níveis de glicose; emissão de cartão do SUS; ID Jovem; serviços do CRAS, CREAS e Sala do Empreendedor; orientações sobre tributos e impostos municipais; além de diversas outras atividades.