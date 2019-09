Carpina comemora 91 anos com grande Desfile Cívico

Nesta quarta-feira (11), Carpina comemora seus 91 anos de Emancipação Política. Para marcar a data, a Prefeitura Municipal estará realizando diversas atividades. A partir das 5h30, será executado o Toque da Alvorada, com um grupo de músicos convocando a população para celebrar o aniversário da cidade. As 7h30, será realizada a solenidade de hasteamento das bandeiras, em frente à Prefeitura, na Praça de São José.

Dando continuidade, um Missa de Ação em Graças será feita na Igreja Matriz de São José, a partir das 9h. Finalizando as comemorações, um grande desfile cívico será realizado, a partir das 14h, no centro da cidade, com a participação de diversas bandas marciais e fanfarras de escolas da rede pública e privada de ensino de carpina, cidades vizinhas e outros Estados. Por volta das 20h30, será realizada a tradicional queima de fotos.