Carpina completa 90 anos com grande desfile cívico

Nesta terça-feira (11), Carpina completará 90 anos de emancipação política com um grande desfile cívico. Logo pela manhã, às 6h, bandas marciais circularão as principais ruas da cidade com o Toque da Alvorada, convocando toda população a comemorar esta data tão importante.

Por volta das 8h será realizado o hasteamento dos pavilhões das bandeiras em frente a Prefeitura Municipal e as 8h30 o hasteamento do “bandeirão”, no trevo na entrada da cidade. As 9h, uma Missa em Ação de Graças acontecerá na Igreja Matriz de São José, próxima a prefeitura.

O desfile oficial acontecerá a partir das 14h, iniciando com um pelotão de homenagem ao nonagenário do município seguido de pelotões da Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros. A estimativa é que mais de 100 bandas, de Carpina, cidades vizinhas e outros Estados, realizem apresentações durante o evento. As 20h, horário previsto para o fim do desfile, acontecerá a formação de uma girandola parabenizando os 90 anos da cidade.

A concentração das bandas será na Av. Joaquim Pinto Lapa, no Bairro de Santo Antônio. O percurso do desfile terá início na Praça Joaquim Nabuco, passando pela Praça Murilo Silva e encerrando na Praça José Otávio, onde será montado o palanque para entrega de troféus.

Carpina – O município de Carpina foi criado pela Lei Estadual nº 1.931, datada de 11 de setembro de 1928, com o desmembrado dos municípios da Nazaré da Mata e do Paudalho. A denominação Carpina tem a sua origem no lugar de um antigo morador que fica 1822 localizada ao longo da estrada da cidade, depois de estar localizada na Sede do Município de Carpina.

Com uma população de 90 mil habitantes e área de 146,12 km, Carpina é uma das principais cidades da Mata Norte, conhecida pelo seu clima e apreciada por suas ruas largas e planas, com uma grande área verde. A sua paisagem urbana vem sendo modificada em razão da expansão imobiliária. Possui um dos maiores polos comerciais da região, chegando a absorver até o mercado consumidor das vizinhas.