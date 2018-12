Carpina/ Conta de água e esgoto pode ser paga com cartão de débito

De acordo com a Compesa, o pagamento em débito também vale para a negociação de dívidas com a companhia. O procedimento pode ser feito para a quitação à vista ou para a entrada, além das taxas de qualquer serviço disponibilizado pela empresa.

A partir do próximo mês, segundo a companhia, também fica disponível a operação para pagamento da conta com cartão de débito e crédito no aplicativo Compesa Mobile, disponível para aparelhos com os sistemas operacionais Android e iOS, além da Agência Virtual disponível no site da Compesa.