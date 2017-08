Carpina divulga programação para a Semana da Pátria

A Prefeitura da Carpina, através da Secretaria de Educação, divulgou a programação alusiva a Semana da Pátria. O cronograma de atividades inicia no dia 1º de Setembro e se estende até o dia 07, no qual será comemorado os 195 anos de Independência Política do Brasil.

Com o tema “Independência- Conquista da cidadania que se faz a cada momento” as atividades acontecem na Praça de São José, em frente ao espaço dos pavilhões da sede do Governo Municipal, no horário das 7h30 às 8hs. O evento contará com a participação dos alunos da rede de ensino municipal, particular e estadual e de apresentações de bandas fanfarras.

A abertura oficial do desfile cívico acontece às 8hs, no dia 07 de Setembro.

Confira o cronograma da Semana da Pátria em Carpina