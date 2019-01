CARPINA// Engenheiro mostra técnica inovadora e segura de trabalho 

O engenheiro carpinense Guilherme Rêgo, de 25 anos de idade, traz para a região uma técnica inovadora que resulta em maior segurança, economia e confiabilidade no trabalho de uma empresa. Ele é formado em engenharia mecânica, pela Faculdade Maurício de Nassau, especialista em inspeção de caldeiras e vasos de pressão-NR13, dimensionamento de redes de ar comprimido, gestão, controle e planejamento da manutenção, além de ter o domínio da língua inglesa.

Guilherme tem se destacado no mercado com suas habilidades e visão ampla, fornecendo às empresas e profissionais treinamentos de desenvolvimento e inspeções em vasos de pressão, em sua maioria compressores de ar comprimido. Além de algo inédito na região, a inspeção em compressores é exigida pelo Ministério do Trabalho, onde este órgão exige laudos periódicos (de acordo com a categoria) de funcionamento junto ao CREA. Caso contrário, o estabelecimento ou equipamento poderá ser embargado ou interditado, caso o agente de inspeção do trabalho constatar a irregularidade. Recebendo um nome nada amigável como “Bomba relógio, compressores são equipamentos que podem oferecer riscos graves e resultados fatais, se não se obedecerem às normas e critérios de funcionamento. A estatística mostra que, de 1983 a 2010, foram 118 mortos, em 103 acidentes, com 409 pessoas afastadas do trabalho, por equipamentos enquadrados na norma do Ministério do Trabalho, NR13.

Pensando na segurança e confiabilidade, o jovem engenheiro traz inspeções precisas com a utilização de Ensaios Não Destrutivos (END), como ultrassom, teste hidrostático, verificação de micro trincas entre outros. Todos os procedimentos e informações são registrados em um livro de histórico, obedecendo à norma regulamentadora. Outras características do engenheiro são a capacidade de inovação, criatividade, além de ser detalhista e observador. Guilherme é membro de tradicional família da região ligada à produção de cana-de-açúcar, neto de Ernane Wanderley Rêgo, do “Engenho Caramuru”.

Contato – É preciso manter a segurança dos envolvidos nos processos de funcionamento de uma empresa e evitar eventos indesejáveis como multas, dependendo da quantidade de funcionários e risco classificado. Mais informações: e-mail:eng.guilhermerego@outlook.com ou pelo telefone/Whatsapp: (81) 9.9788-7255.