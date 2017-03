Carpina festeja o padroeiro São José

A paróquia de São José de Carpina inicia na noite desta quinta- feira (09) o novenário do padroeiro, com o tema “Igreja: Comunidade do Ressuscitado”. Os festejos seguem até 19 de março, dia dedicado a santo.

Diariamente é celebrado o Ofício da Imaculada Conceição (7hs), Adoração ao Santíssimo Sacramento (11hs), Benção do Santíssimo Sacramento (12hs), Recitação do Terço da Misericórdia (15hs) e Adoração ao Santíssimo Sacramento (17hs). A Liturgia celebra ainda a Novena de São José (19hs), a Celebração Eucarística (19h30).

A cada noite do novenário há um gesto concreto com a doação de alimentos e materiais de limpeza para serem entregues as famílias carentes em algumas comunidades do município e também para as obras de assistência da Paróquia de São José.

O pároco da Matriz de São José Pe. Cleyton Coutinho ressalta que os devotos precisam seguir o exemplo do padroeiro “que foi o pai adotivo de Jesus e fiel a vontade de Deus formando a família de Nazaré”. O festejo é o maior dedicado ao santo na Mata Norte e atrai milhares de devotos no decorrer do novenário. “Venha, traga seus familiares, vizinhos e amigos, a festa é sua, a festa é nossa. Que o glorioso São José, nosso padroeiro interceda por todos”, convida o Pe. Cleyton Coutinho.

Os festejos contam ainda com uma programação cultural após a missa em um palco montado em frente à Igreja Matriz. Entre os convidados estão: Orquestra Quatro Estações (10), Adilson Ramos (11), Forró Suado (12), Batista Lima (17), Eliana Ribeiro (18) e Frei Damião (19).

Confira a programação completa: