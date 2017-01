Carpina festeja Santos Reis

Passadas as festividades de Reiveillon, a cidade de Carpina comemora a tradicional festa de Santos Reis. O evento é o maior festejo popular da Mata Norte e reúne milhares de visitantes.

A abertura aconteceu na noite desta quinta (05) com Joãozinho do Acordeon e a Banda Magnatas dos Forró. Nesta sexta-feira (6), se apresentam Ramos Forrozeiro e Gigantes do Brasil, no Parque de Eventos Radialista Jota Cândido.

A Festa de Santos Reis faz parte da liturgia da Igreja Católica e estão previstos celebrações alusivas na Matriz de São José.