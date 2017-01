Carpina ganha Shopping Center

Promover a descentralização das atividades econômicas no Estado e contribuir para a geração de emprego e renda em todos os municípios. Foi o que defendeu o governador Paulo Câmara, nesta sexta-feira (20), durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Shopping Carpina, na Zona da Mata Norte. O empreendimento, que vai gerar cerca de 1,3 mil empregos diretos, chega para reforçar a comercialização local e estimular o desenvolvimento social e econômico de Carpina e região. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2018.

“Estou muito satisfeito, como governador, em poder incentivar investimentos como esse. Esse ato de hoje é mais uma prova de que as empresas acreditam em Pernambuco, sabem que investir aqui dá certo”, destacou Paulo Câmara. O chefe do Executivo destacou ainda os benefícios econômicos e sociais que a implantação do equipamento vai proporcionar. “Carpina vai ter agora um complexo comercial que vai induzir o desenvolvimento na região, além de capitalizar e incentivar o empreendedorismo local, vai oferecer à população uma nova perspectiva”, pontuou.

Tendo como atividade predominante a agroindústria, Carpina é um forte produtor da cana-de-açúcar, que emprega grande parte da mão-de-obra local. Com a chegada do novo polo comercial, serão gerados cerca de 300 empregos diretos durante o período de obras. Após a conclusão, outras mil vagas serão ofertadas para a população, fortalecendo o mercado de trabalho e estimulando a comercialização no município.

Em sua primeira agenda pública como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, o vice-governador Raul Henry falou da importância do novo centro comercial para o município e para Pernambuco. “Esse empreendimento tem um significado muito grande porque não é apenas um shopping, é um conjunto de vários serviços de comércio, lazer e cultura. Com certeza, será um novo e importante polo econômico que vai causar grandes transformações no futuro de Carpina da Mata Norte do Estado”, declarou Raul.

ESTRUTURA – O Shopping Carpina contará com mais de 70 lojas na primeira fase. O espaço vai contemplar três salas de cinema, praça de alimentação, alameda de serviços, área de lazer e games. Com um terreno de 30.000 m² de área construída, o centro comercial receberá um investimento total de R$ 30 milhões da Petribú Empreendimentos para a primeira etapa.