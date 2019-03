Carpina inaugura shopping Center

A cidade de Carpina passa a contar a partir dessa sexta- feira (29) de uma nova opção de lazer e com o maior centro de compras da Zona da Mata Norte de Pernambuco, o Shopping Carpina. O empreendimento foi inaugurado na noite de quinta- feira (28), em solenidade com a presença de lojistas, empresários, políticos e a imprensa. Hoje, a partir das 9hs, o Shopping Carpina está aberto ao público.

Muitos empresários e autoridades participaram ao evento. Entre eles, o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Ernesto de Lima Cruz; o presidente da Copergás, André Campos; o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Aluísio Lessa, o presidente do Grupo EQM, Eduardo Queiroz Monteiro, o secretário de educação de Pernambuco, Fred Amâncio; o ex-governador, João Lyra Neto, o deputado estadual Alberto Feitosa; entre outras autoridades. Além de vários prefeitos da região a exemplo das cidades de Carpina, Lagoa do Carro, Paudalho, Tracunhaém, Nazaré da Mata, Feira Nova, Vicência, Glória do Goitá e Araçoiaba. Compareceram também ao evento os deputados estaduais Gustavo Gouveia e Henrique Queiroz Filho.

Na primeira fase do Shopping Carpina, foram investidos cerca de R$ 40 milhões. O empreendimento iniciará suas atividades com 65 lojas (três âncoras e três megalojas), 455 vagas de estacionamento, três salas de cinema, praça de alimentação, área de lazer e de games, alameda de serviços e Parque Linear com lago ornamental, entre outras atrações. O empreendimento é administrado pelo Grupo Petribu.

O horário de funcionamento do Shopping Carpina é de segunda a sábado, 9h às 21hs, e aos domingos, de 12h às 20hs.