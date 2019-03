Carpina inaugura Shopping Center

Carpina passa a contar com o mais moderno centro de compras da Zona da Mata Norte de Pernambuco, o Shopping Carpina. O empreendimento será aberto ao público a partir da solenidade de inauguração que está prevista para a próxima quinta- feira (28). Uma programação especial está sendo organizada para marcar o evento.

Com mais de 80 mil habitantes, a cidade de Carpina foi escolhida para abrigar o novo empreendimento do Grupo Petribú, por vários fatores, principalmente por sua localização estratégica. No centro da Mata Norte e cercada por 22 municípios, com uma população de quase 640 mil pessoas no entorno, é um ponto de convergência de um território importante e tem tudo o que é preciso para, com o seu desenvolvimento, alavancar o de toda a região.

Na primeira fase do Shopping Carpina, foram investidos cerca de R$ 40 milhões. O empreendimento iniciará suas atividades com 65 lojas (três âncoras e três megalojas), 455 vagas de estacionamento, três salas de cinema, praça de alimentação, área de lazer e de games, alameda de serviços e Parque Linear com lago ornamental, entre outras atrações.

Entre as lojas que abrem com o Shopping estão: Capilé, Karrossel Kids, Sal e Brasa, Mich Store, Frisabor, Lojas Tropical (Mega Loja), Lojas Americanas (Loja Âncora), Centerplex (Loja Âncora) e os quiosques da Chilli Beans, Loucas por Esmalte, Tapiocas Bebela e Oxente Açai, além de uma agência do Banco Bradesco e a UNINASSAU, com a oferta de opções de cursos de graduação, pós- graduação (especialização) e técnicos, nas modalidades Educação a Distância (EAD) e semipresencial.

Estima-se que sejam gerados cerca de mil empregos diretos e cinco mil indiretos na região, movimentando a economia do município e das cidades vizinhas.

Empreendimento – Além do Shopping Carpina, faz parte do Masterplan elaborado pelo Grupo Petribú, o Loteamento Nova Carpina, com mais de mil lotes, cujas obras já estão prontas e cerca de 70% já foram vendidos. Com efeito, o Loteamento conta com ruas asfaltadas, iluminação pública, rede de esgoto e de abastecimento de água, calçadas, meio-fio, ciclofaixa etc, um produto de qualidade e diferenciado no mercado de loteamentos abertos na Zona da Mata Norte.

A imponência do Shopping Carpina impressiona e assegura as vantagens em investir no local, que disponibilizará lazer, diversão e bem-estar. O empreendimento oferece ainda oportunidades para investimento de lojistas com espaços ainda disponíveis para locação. Lojistas de Carpina e da região estão ingressando no portifólio.

Acesso – A Petribu Empreendimentos está executando o projeto que melhora o acesso ao shopping. A Prefeitura de Carpina ficou responsável por asfaltar a Av. Marcos Freire, dando acesso ao shopping, a partir da BR 408, no trecho que dá acesso a Tracunhaém. Além de asfaltar outras vias do Bairro Novo. Haverá linhas de ônibus gratuitas com saída do centro de Carpina até o Shopping Carpina.