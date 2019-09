Carpina inaugura unidade da Rede Novo Atacadão

A cidade de Carpina é a primeira de Pernambuco a receber o grupo Novo Atacadão – atacado e varejo, um empreendimento de grande porte que vai impulsionar o mercado de trabalho. A marca foi recém-criada pelos grupos varejistas de origem mineira SFA e Super Cidades, que aportarão R$ 500 milhões, nos próximos quatro anos, na abertura de 15 a 20 lojas em solo pernambucano. A expectativa é gerar 1,5 mil empregos diretos e outros 3 mil postos indiretos, somente em 2019.

A primeira unidade do grupo foi inaugurada na manhã desta quinta- feira (26), em Carpina, e está localizada a Av. Padre Rocha, ao lado da Escola Salesiana Padre Rinald. Na operação foram investidos R$30 milhões, com recursos próprios. O local ocupará 12 mil metros quadrados de área construída e tem 500 vagas de estacionamento. A escolha de Carpina, segundo o presidente da rede, Daniel Costa, é devida a sua posição geográfica e por ser cidade polo regional.

O funcionamento é de segunda a sábado, no horário das 7hs às 21hs e aos domingos, das 7hs às 12hs. A unidade em Carpina emprega 250 funcionários e as formas de pagamento incluem também todas as bandeiras de cartão de crédito. A fim de aquecer o consumo local, o Novo Atacadão tem um cartão de crédito de bandeira própria. “Basta ter o CPF limpo, que o limite de crédito será aprovado na hora”, assegura o diretor comercial Victor Bretas.

A próxima unidade do Novo Atacadão a ser inaugurada é na cidade de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, com expectava para dezembro. As obras de terraplenagem na operação de Arcoverde, no Sertão, já está em andamento e em Santa Cruz do Capibaribe está finalizando o processo de negociação.

A chegada da rede supermercadista Novo ao Estado, que nasce 100% pernambucana, foi oficializada pelo presidente Daniel Costa e pelo diretor comercial da rede, Victor Bretas, em reunião com o governador Paulo Câmara e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambach, no Palácio do Campo das Princesas. O presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), Roberto Abreu e Lima, também integrou o encontro, que ocorreu no mês de Abril.

O mix da rede contará inicialmente com 8 mil itens, entre alimentos perecíveis, não perecíveis, artigos de higiene, limpeza, automotivo, bomboniere e bebidas, dentre outros produtos e serviços, como padaria e açougue. “O Novo chega a Pernambuco trazendo uma experiência diferente, literalmente nova, como a própria marca diz. Trabalharemos para que nosso cliente possa sentir mais peso na sacola e menos peso no bolso”, destacou o CEO Daniel Costa, que se inspirou no modelo das feiras livres e apostará nas vendas de produtos a granel dentro de seus supermercados.