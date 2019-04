Carpina inicia as inscrições para 2° Festival de Cinema

A cidade de Carpina promove a segunda edição do Festival de Cinema. As inscrições para os filmes participantes iniciaram desde o último dia 1º e seguem até o dia 30 de abril de 2019. Podem participar gratuitamente da seletiva cineastas de todos os Estados brasileiros e até mesmo de outros países, com seus filmes de longas e curtas-metragens.

A lista com os filmes selecionados será divulgada no início do mês de Junho no site e Fanpage do festival. O evento acontecerá no segundo semestre com data a ser definida. O edital está disponível no site do festival e possui todas as informações para a inscrição. Acesse aqui o EDITAL.

O 2º Festival de Cinema de Carpina recebe o apoio do Governo de Pernambuco e a prefeitura do município. “A Secretária de Cultura de Pernambuco junto com a FUNDARPE (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco) vem trabalhando com interesse de criar cada vez mais as condições favoráveis para esse empreendedorismo no cinema aos realizadores independentes da Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste, Sertão e o grande Recife”, explica o idealizador do evento, Hugo Balão.

CURADORIA- Segundo a organização do 2º Festival de Cinema de Carpina três curadores cuidarão de selecionar os filmes para a grade de programação do festival. Os convidados para esta função são: Ivann Willig, do Rio de Janeiro, formado em Artes Cênica (UNI-RIO) & Cinema (UNESA). Ele dirigiu e roteirizou 5 curtas-metragens. Foi jurado de festivais de cinema (Curta Taquary – Pernambuco; Festival de Coremas – Paraíba & Festival de Fama – Minas Gerais). Trabalhou como curador do festival FBCI (RJ). Atualmente trabalha como caracterizador titular do programa “Zorra”, da Rede Globo.

Daniell Abrew é Diretor Executivo da “StoryKnight Audiovisual Entertainment Enterprise LTDA”, é ator, cineasta, roteirista e produtor fortalezense. Diretor de “Centopeia”, o primeiro filme em longa-metragem do gênero ficção-científica do Ceará.

Como ator trabalhou em longas, médias e 5 curtas-metragens. Um programa de televisão, uma minissérie em 4 capítulos para rede de televisão pública. Uma temporada de obra seriada em 45 capítulos para rede de televisão pública e uma pré-filmagem de longa-metragem de ficção.

André de Pina Santos é Produtor Cultural, Poeta e Realizador Audiovisual. Graduado em Licenciatura em História, atua na cena cultural da Zona da Mata Norte desde 2012. Atuando na cena Cultural de toda região, é membro ativo dos coletivos ideias Volantes (Carpina), Silêncio Interrompido (Goiana) e NPED. Com formação técnica em Áudio Visual, hoje trabalha com produções cinematográficas no mesmo segmento.