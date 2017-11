Carpina intensifica ações de prevenção ao câncer de próstata

Novembro é o mês marcado pelas ações de prevenção ao câncer de próstata, seguindo o movimento mundial “Novembro Azul”. Em Carpina, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando programações especiais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), voltadas ao combate da doença e conscientização do público masculino sobre a importância de realizar exames periódicos.

Equipes de saúde intensificaram os trabalhos dentro das UBS com palestras, orientações e visitas nos grupos familiares onde há histórico do problema. Para a Sec. de Saúde Jacilene Silva, o público masculino ainda tem receios em fazer o exame de próstata, sendo importante empondera-los sobre o assunto. “Estamos trabalhando dentro da campanha Novembro Azul fortalecendo as ações de prevenção contra o câncer de próstata e trazendo orientações da necessidade de se fazer o exame, como é feito e formas de prevenção”, afirmou a gestora.