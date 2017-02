De acordo com informações da Polícia Militar, no final da tarde desta quinta- feira (09), José Ronaldo Lopes dos Santos, 21 anos, deu entrada na Unidade Mista de Carpina vítima de um golpe de facão no pescoço. O mesmo reside no Bairro de Santo Antônio e não soube informar a motivação e autoria da agressão.

A Delegacia de Polícia de Carpina investigará a tentativa de homicídio.