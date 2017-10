Carpina lamenta falecimento do poeta Luiz Brito

A cultura da cidade de Carpina lamenta o falecimento do poeta Luiz Siqueira Brito, 93 anos, na tarde desta terça- feira (03). Os detalhes sobre o velório e sepultamento serão divulgados pela família.

Luiz Siqueira Brito era servidor municipal aposentado e membro da União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA). Poeta autodidata possui mais de cinco mil poemas escritos destacando a beleza da mulher, exaltando a alma feminina e nos seus versos a mulher é sempre a sua musa.

Seu último livro foi “Segredos de ninfas”, publicado em 2014. A obra detalha com maestria os segredos do universo das mulheres nos versos essencialmente líricos. O autor se destaca pelo romantismo dos seus textos.

Trajetória- Luiz Siqueira de Brito nasceu em 30 de outubro de 1923, natural de Recife, mas criado na cidade de Escada, Zona da Mata de Pernambuco. Filho de Pedro de Siqueira Brito e de Pergentina de Siqueira Brito. Trabalhou no Jornal da Manhã como ascensorista, no qual despertou interesse pela leitura e aprimorou a escrita. Serviu nas Forças Armadas à época da Segunda Guerra. Trabalhou na Prefeitura de Carpina na função de Coletor Municipal, no período de 1946 a 1975. Casado com Margarida Almeida Brito, com quem teve quatro filhos. Trabalhou ainda como Auxiliar de Cartório do Registro Geral de Imóveis de Carpina.