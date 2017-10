CARPINA: Livro aborda a doutrina da Trindade como modelo para a vida conjugal

O autor Márcio Ribeiro de Oliveira lança, na próxima sexta- feira (27), o livro “A Trindade e o casamento- a comunhão trinitária como modelo para vida conjugal”. A solenidade acontece às 19hs, na sede do Seminário Bíblico do Nordeste, na BR 408- Km 66- Jardim Neópolis, em Carpina.

A obra é o resultado da dissertação do Mestrado do autor em Ministério no Seminário Bíblico Palavra da Vida. “O livro visa reafirmar e resgatar a temática da doutrina da Santa Trindade como modelo para a vida conjugal, a partir da relação que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mostrando que a comunhão entre as pessoas da Santa Trindade, unindo unidade e diversidade constitui-se o padrão para os papéis do marido e da esposa na vida familiar”, explica.

O autor- Marcio Ribeiro de Oliveira é membro da Igreja Comunitária das Acácias – Carpina. É Bacharel em Teologia pelo Seminário Bíblico do Nordeste (SBNE) e pela Faculdade Batista do Paraná (FABAPAR), Especialista em Docência do Ensino Superior em Teologia pela FABAPAR, Mestre em Ministérios pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida (SBPV) e casado com Nadja Ribeiro, pai de Arthur e Isabella.

Outras informações: (81) 3621-4060/ 97315-7099/ 99615-7780