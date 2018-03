CARPINA// Livro transmite felicidade e harmonia

A escritora e poetisa Luiza Maria Vasconcelos Santos entrega nas mãos dos leitores mais uma obra: “Aquarela D’Alma – Verso e Prosa.

Com estilo simples, lírico e detalhista, o livro tem o delicioso e apetitoso ar de simplicidade; é uma exaltação ao nativismo. Ela faz, em seu trabalho, uma verdadeira confissão de amor à terra, ao mundo natural. Seus poemas e textos valorizam o contato com a natureza, símbolo de felicidade e harmonia.

O cenário da obra são paisagens campestres e bucólicas. Nele, o leitor se vê em contato com uma natureza tranquila e serena, um refúgio calmo, contrastando com os tempos de hoje, onde a violência domina os quatro cantos do mundo, inclusive as zonas rurais. “Aquarela D’Alma” exalta a vida simples, equilibrada e humilde.

A leitura desta obra faz o leitor sentir que para estar feliz basta viver em completa comunhão com a natureza. Ela nos mostra que o tempo não para e, por isso, devemos viver plenamente as boas coisas da vida. É uma boa leitura, aquela que nos faz contentes; assim, o leitor viverá momentos felizes. Ela nos convida,através de seu trabalho, a vivermos com simplicidade, com pureza, longe das confusões urbanas.

Em tom confessional, Luiza teceu textos com linguagem sem exageros poéticos, com espontaneidade de sentimentos, exaltação da pureza, da simplicidade e da beleza. Nascida no Engenho Jacaré, em Nazaré da Mata, ela transmite a simplicidade do campo, do ambiente ruralista em que viveu e jamais esqueceu. O livro é um verdadeiro resgate do passado, feito com leveza e doçura.

O poeta Leonilton Carneiro apresenta a obra em forma de poesia: “São doces recordações/ De lugares e de pessoas, / Pinceladas de emoções /Apenas de coisas boas”. Como sugere o título, o livro é uma pintura da alma da autora, de seus sentimentos guardados desde a sua infância. E nele o leitor fará uma “viagem” ao passado, um passeio pelo campo, com cheiro de mato, de terra e de flores.