CARPINA// Lixo vira arte, ajuda a renda familiar, natureza e saúde pública

O ex-vigilante Gilson Gomes da Silva, 56 anos de idade, após a aposentadoria, resolveu se aventurar na arte da modelagem. Ele manipula pneus usados que, depois de higienizados, são transformados em ornamentos para casas, fazendas, sítios, escolas.

Com criatividade, o que ia para o lixo vira arte nas mãos habilidosas do agora artesão. Gilson faz vasos coloridos, jardineiras, animais, caminhas para gatos e cães, bancos, pula-pula e balanço, pufe, xícaras, bules, relógios de jardim, pássaros, objetos decorativos. Peças de artesanato utilitário ou para ornamento. “O que era lixo vira luxo e arte pelas minhas mãos. Essa atividade, além de ser um hobby, ajuda a complementar a renda da família. Outro motivo que me orgulha, é que auxilio a natureza reciclando esse material, que iria poluir o meio ambiente”, conta.

Gilson transforma pneus em artesanato, e isso faz do artesão um defensor do meio ambiente e da saúde, já que acaba com criadouros de aedes aegypti. O tempo de decomposição de um pneu é indeterminado, embora os cientistas estimem em quase mil anos. Além disso, o pneu velho se tornou um problema de saúde pública, pois contribui para a proliferação do mosquito aedes aegypti. Por fim, o pneu polui o meio ambiente porque costuma ser descartado em matas e rios. O problema é tão grave que muitos países discutem, há anos, o que fazer com o crescimento desordenado desses produtos.

Segundo a Associação Nacional das Indústrias de Pneumáticos, no Brasil são descartadas cerca de 450 toneladas, ou seja, mais de 90 milhões de pneus todos os anos. “Hoje, a reciclagem é de extrema importância, pois o que não reciclamos ou que não destinamos ao seu lugar adequado vai parar no meio ambiente. Com os pneus, eu consigo fazer a reutilização e novos objetos”, relata.

As peças são constituídas basicamente com borracha, mas também ele utiliza parafusos, pois não são coladas. O ex-vigilante pensou em tudo, até nos orifícios para escoamento da água, eliminando os criadouros de mosquitos. “Agora, quando vejo um pneu velho já vou pensando em que vou transformá-lo”, conclui. Gilson aprendeu sozinho a fazer esse artesanato, trabalha em casa, e nos finais de semana expõe seus produtos nas praças de Carpina. O seu artesanato sempre chama a atenção de admiradores que terminam como clientes. Ele contribui com a preservação da natureza e combate a dengue. Outras informações e encomendas: 99276-3096.