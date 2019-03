CARPINA// Motorista de carro morre após caminhão invadir faixa contrária na BR-408

Uma colisão frontal entre um caminhão e um carro na BR-408, em Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, resultou na morte do motorista do veículo menor, nesta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente de trânsito ocorreu por volta das 10h. A vítima foi identificada por Edson Cesar Ferreira da Silva, 38 anos.