Carpina presente na Copa dos Refugiados e Imigrantes 

A Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, recebeu a 5ª Copa dos Refugiados e Imigrantes, que já está consolidada no calendário do futebol brasileiro. Há quatro anos, o evento é realizado em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Este ano foram incluídos Brasília e Pernambuco. Recife é a primeira capital do Nordeste a sediar a competição.

A Copa dos Refugiados e Imigrantes é um projeto social de iniciativa da Ong África do Coração, sediada em São Paulo, cuja finalidade é promover a cidadania estrangeira com integração entre os povos e o intercâmbio cultural, além de oportunizar visibilidade de novos talentos.

Dois carpinenses foram protagonistas da Copa dos Refugiados: Altino Soares Mulungu e Cláudio Bagagem. No âmbito institucional, a participação de Altino Mulungu foi muito importante para a realização do evento. Ele é ex-membro colaborador da CDIR da OAB-PE, membro da Comissão de Combate ao Racismo Institucional e Ações Afirmativas da UFPE, membro do Comitê Interinstitucional de Promoção dos Direitos das Pessoas em Situação de Migração, Refúgio e Apátridas de Pernambuco e gestor do Escritório de Assistência à Cidadania Africana em Pernambuco (EACAPE). Cláudio Bagagem, treinador de goleiros, atuou como técnico da seleção de Angola.

Em Pernambuco, a iniciativa do evento partiu do EACAPE, entretanto a parceria se efetuou com o apoio da DPU (PE) e a adesão do MPPE, OAB-PE, Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude de Pernambuco, Comissão de Assuntos Internacionais da ALEPE, Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da ALEPE, Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, Unicap, Faculdade Damas, Ong Gade, Aldeias Infantis, Associação Senegalesa do Nordeste, Federação Pernambucana de Futebol e AMAI.

Lançamento – O evento ocorreu no dia 13 de setembro, na sede da Federação Pernambucana de Futebol, presidido pelo superintendente de futebol, Dr. Evaldo Carvalho, com as presenças do defensor público federal André Carneiro Leão, do promotor de Justiça, Marco Aurélio, do presidente da Comissão de Esportes da OAB/PE, Dr. Saulo, Dr. André Costa e Dra. Marcela Alcoforado, do Jean Batiste (doutorando em Engenharia Civil), jornalista Daniel Alves, presidente da ONG África do Coração, Jean Katumba e vice-presidente da África do Coração, Abdo Ja Rour.

Resultados – Senegal 0 X 0 Angola, tempo regulamentar nos pênaltis e teve o placar Senegal 5 X 4 Angola. Cabo Verde 2 X 0 Venezuela. No intervalo da decisão tivemos o jogo da integração entre as equipes de atletas da imprensa e ex-jogadores, com as presenças de Kuki, Zé do Carmo e do deputado federal Túlio Gadelha. A decisão final foi entre as seleções de Cabo Verde 2 e Senegal 0. Cabo Verde foi campeão da competição, e vai disputar o título nacional em novembro, no Rio de Janeiro. Na área externa da Arena se apresentaram a cantora Erika Natuza, grupos de danças típicas africanas, desfile do estilista senegalês Lassana, parque de brinquedos e recreação e feirinha de artesanato.