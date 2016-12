Carpina produz filme evangélico

Numa época de capatazes, jagunços e coronéis, um homem tem sua vida transformada pelo amor. “Um cangaceiro na mira de Deus” conta a história de João Narciso que, aos 11 anos de idade, já demonstrava ter um gênio rebelde e, por não conseguir lidar com um dos jagunços do coronel da fazenda onde trabalhava, pratica um homicídio. Fugindo de mata a dentro, ele se torna um cangaceiro, até um dia ter um encontro com Deus. A trama se passa no período de 1914 a 1940.

O diretor Ozéas Cristóvão, que também atua como o personagem principal, explica que a história é fictícia, baseada em fatos reais, e o objetivo do filme é “mostrar realmente o Poder d e Deus em transformar uma pessoa que, para a sociedade, está completamente perdida”. A proposta para a produção do primeiro longa metragem evangélico em Pernambuco foi uma inspiração divina. Desde a infância, o diretor despertou o interesse pela área teatral e declara que, por promessa de Deus, está gravando o filme.

Com um caráter evangelístico, a obra se propõe a transmitir uma mensagem de perdão, salvação e remissão dos pecados, mostrando que é possível ao homem alcançar a Vida Eterna. O elenco é formado por atores das cidades de Carpina, Nazaré da Mata, Toritama, Recife, Buenos Aires e Cabo de Santo Agostinho, além de Guarabira e João Pessoa, na Paraíba e de Natal no Rio Grande do Norte. O público poderá conferir o filme em 2017, com data ainda a ser definida. A produção do filme é da Kairós Filmes e de A Chave Filmes.

*Matéria publicada na edição de Dezembro do Jornal Voz do Planalto