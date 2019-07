CARPINA// Projeto “Viva Comunidade” será realizado na Comunidade de Três Paus

Mais uma edição do programa “Viva Comunidade” será realizada em Carpina, desta vez, na Comunidade de Três Paus, Zona Rural do município. A ação acontecerá na próxima quarta-feira (10), a partir das 13hs, e levará diversos serviços gratuitos à população. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina, através da Coordenadoria Municipal da Mulher.

Durante a ação os moradores terão acesso a cadastramento e acompanhamento do Bolsa Família, emissão de ID jovem, cadastro em cursos da Casa das Juventudes, serviços do CRAS e CREAS, orientações sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC), agendamento para emissão de Carteira de Trabalho, RG e Carteira do Idoso, cadastro no Acessuas e ações de embelezamento como escova, corte de cabelo, sobrancelha e manicure.