Carpina promove 1ª Feira Literária e Cultural

Com o tema “Promovendo a Leitura e a Cultura com a nossa gente” a cidade de Carpina recebe a 1ª Feira Literária e Cultural do município. O evento acontece no período de 16 à 19 de agosto, no horário das 8hs às 21hs, em frente a Igreja de São Sebastião, no Centro de Carpina.

Participações dos escritores Josué Limeira e Leonilton Carneiro. Na programação apresentação cultural com Miro dos Bonecos, a participação da contadora de histórias, Josélia Moura, oficinas de recreação e reciclagem, além de feira de artesanato. A realização é da Prefeitura Municipal de Carpina.

De acordo com o Diretor de Cultura do Carpina, Edy Slovik, o objetivo é “incentivar a leitura dos nossos munícipes, visando assim à formação de novos leitores e escritores, para contrução da cidadania. Ressaltando que nosso maior compromisso é fortalecer às políticas públicas culturais do nosso município”, enfatizou.