De 16 a 19 de agosto, será realizada a 1ª Feira Literária e Cultural de Carpina (Flica). O evento trará uma extensa programação cultural em frente à Igreja de São Sebastião, no centro da cidade, das 8h às 21h, com stands para venda e leitura de livros, contação de histórias, apresentações de mamulengos, dança com boneca, poetas, cordelistas e muito mais. Também haverá espaço garantido para diversão da criançada com brinquedos e oficinas de artes e reciclagem.