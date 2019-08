CARPINA// Quinta do caçador: a paz do campo na cidade

Feche os olhos e imagine morar em um espaço agradável. O cenário é um lugar de clima ameno, belas paisagens, canto de pássaros, ar puro, contato com a natureza, conforto e segurança. Esse lugar existe e, surpreenda-se, é perto de você!

O Quinta do Caçador Residence, na divisa entre Carpina e Paudalho, às margens da BR-408, km 48, oferece isso e muito mais. O residencial, que tem 70% de seu projeto concluído, cumpre bem esse papel com ampla estrutura moderna de lazer, moradia e atividades para relaxar. O complexo está localizado em uma área plana em meio a belezas naturais, a cerca de 50 km do Recife e próximo às cidades de Carpina, Paudalho, Tracunhaém, Nazaré da Mata e Limoeiro. Possui vista para o Vale do Capibaribe, além de oferecer uma excelente estrutura com conforto e comodidade.

O diretor comercial do Quinta do Caçador, Manoel Tomaz, explica que quem optar por morar no local “vai viver com segurança em um clube completo, com tudo para garantir momentos de lazer e muita tranquilidade”. Para ele “luxo é morar em uma casa de campo em área urbana”. O empreendimento oferece uma conveniência principal com salão de festas, espaço bistrô, vinoteca, home Office, espaço beleza, camarim e sala de cinema. Também tem uma convivência de apoio com espaço kids, parque infantil, salão de mesa, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol, academia, vestiário, sauna, espaço para convivência, espaço gourmet, piscina, churrasqueira, capela (dedicada a Santa Rosa Mística ou ao Santo Padre Pio) e heliponto. Além do mais é próximo de postos de combustíveis, do Carpina Shopping, de faculdades, escolas, hospitais, supermercados, igrejas, restaurantes, Corpo de Bombeiros.

O salão de festas, por exemplo, é um casarão clássico com ambientes inspirado na arquitetura tradicional europeia, árabe e indiana. O projeto já está sendo considerado como o melhor, mais moderno e auto-sustentável condomínio horizontal de Pernambuco.

O lugar, que antes era o Haras Colorado, criatório de cavalos mangalarga machador, que teve animais com destaque nacional, preservará 10 hectares de mata atlântica e sua fauna, inclusive com lago natural, onde será construído um pier. A avenida principal contará com uma alameda repleta de palmeiras imperiais, formando um grande corredor. As ruas, pavimentadas com blocos intertravados, terão oito metros de largura e calçadas com padrão de dois metros. O condomínio fechado, que já vem com a credibilidade da marca Manoel Tomaz Imóveis, terá lotes com tamanho médio de 450 metros. Com preocupação ao meio ambiente, cada cliente receberá uma muda de árvore para plantar em frente de sua residência. Outro destaque do condomínio é a segurança, elemento muito valorizado por quem quer comprar um imóvel.

O Quinta do Caçador terá segurança motorizada 24h. O prazo de entrega de todo empreendimento é de 36 meses. Arquitetos renomados, como Romero Duarte e Fred Moreira Lima, são responsáveis pelo projeto.

As vendas estão sendo comercializadas por Manuel Tomaz a um preço médio de 135 mil, e ainda financiados direto com o incorporador em até 120 meses.

Contato 99987.5417; manoeltomazimoveis@gmail.com