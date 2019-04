Carpina realiza 42ª Exposição de Animais

De 24 a 28 deste mês, acontece a 42ª ExpoCarpina, no parque Senador Paulo Guerra, localizado às margens da BR 408. A cerimônia de abertura, dia 24, contará com o hasteamento da bandeira e, em seguida, a partir das 20h, um coquetel oferecido aos convidados.

O evento reunirá criadores de bovinos, equinos e ovinos. Animais das raças guzerá, nelore, sindi, holandês, girolando e outros, dos cavalos campolina e mangalarga marchador, além de ovinos da raça Boer e outras, serão a atração da mostra.

Empresas do segmento agropecuário de Pernambuco se farão presentes para expor equipamentos agrícolas, como tratores e máquinas, a exemplo da Marsey Fergunson, Jandira e Walmert. A Veneza Diesel trará caminhões e ônibus e a Volkswagen, Nissan e a Carvel também marcarão presença.

Haverá na programação leilões de animais, oficinas e rodadas de negócio durante todo o período da exposição.

Na abertura, presença de autoridades, como o representante da Secretaria Estadual de Agricultura, prefeito Manuel Botafogo entre outros. A mostra de animais é aberta ao público e conta também com show de artistas regionais para animar o evento.

A programação segue até o domingo (28) e a expectativa é receber um público de 30 mil pessoas. O evento é uma realização da Associação dos Criadores da Mata Norte de Pernambuco (ACRIMNEPE) e reúne criadores de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e outros Estados.

Além dos leilões, haverá a comercialização de animais, desfile, julgamento de raças e concurso de marcha das raças de cavalo.

A ExpoCarpina conta com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Carpina, expositores e empresários.