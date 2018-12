Carpina realiza 5ª edição do “Prefeitura nos Bairros”

Carpina recebe nesta quinta- feira (20) a 5ª edição do programa “Prefeitura nos Bairros”. Serão oferecidas diversas atividades e serviços gratuitos à população, em uma ação integrada entre as Secretarias Municipais. O evento será realizado, na Academia das Cidades, centro, das 8h às 17h.

Equipes da Secretaria de Saúde estarão presentes realizando atendimento médico; mamografia; vacinação; ações de saúde bucal; exames de sangue; detecção de tuberculose, esquistossomose; citologia; testes rápidos para detecção de DSTs; entrega de contraceptivos; avaliação nutricional, fonoaudiológica e antropométrica; aferição de pressão e níveis de glicose; emissão de cartão do SUS e outras atividades.

Na tenda da Secretaria de Desenvolvimento Social, jovens de 15 a 29 anos, poderão receber orientações sobre os benefícios do ID Jovem, documento que garante descontos parciais ou totais em passagens de ônibus, meia-entrada em cinemas, teatros, espetáculos musicais e esportivos. Nela também será possível tirar dúvidas relacionadas aos projetos sociais do Governo Federal como o Bolsa Família, realizar inscrição no CaDúnico, verificar situação do Número de Inscrição Social (NIS) e conhecer os serviços do CRAS e CREAS do município.

Durante o evento também funcionará a Sala do Empreendedor, um espaço para criando através da parceria entre a Prefeitura e o Sebrae, destinado ao empreendedorismo no município. Lá, micro e pequenos empresários receberão orientação sobre emissão, legalização e alteração do MEI, microcrédito, declaração anual, publicações no Sebrae e outros processos.