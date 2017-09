Carpina realiza atualização de dados e novas inscrições do CadÚnico

Até a próxima sexta-feira (29), equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina (SEDES) estarão realizando a atualização de dados e novas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), no Bairro Novo e Bairro Santo Antônio, das 8h às 17h.

O público alvo da ação é, principalmente, idosos usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), estes têm até o dia 31 de dezembro para atualizarem seus dados e continuarem a receber o benefício. A entrevistadora, Karolyne Gonzaga, trabalha no Cras e sabe da necessidade de manter as informações atualizadas. “Mais de 1000 pessoas comparecem no CRAS, todo o mês. São pessoas carentes que precisam muito de auxílios por parte de programas do Governo Federal. É importante a população vir o mais breve possível se cadastrar”, disse Karolyne.