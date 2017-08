Carpina realiza Audiência pública sobre o Conselho Municipal da Juventude

A Prefeitura do Carpina, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a Coordenação Municipal da Juventude (CMJ) e Comissão de Reestruturação do Conselho Municipal da Juventude, convida toda a população carpinense para uma audiência pública sobre o Conselho Municipal da Juventude, a ser realizada nesta quarta-feira (23), às 18h30, no auditório da Câmara de Vereadores da cidade.

O encontro visa coletar sugestões e posicionamentos da comunidade para o texto final a ser elaborado e apresentado ao Fórum dos Coletivos Juvenis de Carpina.