Carpina realiza Festival de Gastronomia

Nos dias 29 e 30 de novembro, será realizado o I Festival Gastronômico de Carpina. O evento é uma iniciativa da Prefeitura do Carpina, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, com objetivo de reunir profissionais da área em uma grande mostra de talentos e sabores. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas nos dias 22 e 23, a partir das 8h, na sede da própria secretaria, na Av. Dr. Severiano José Freire, Bairro de Carneiro Leão, ao lado do Parque de Eventos.



O festival terá formato de concurso, em duas categorias: pratos salgados e pratos doces. A avaliação será feita por meio de degustação, através de uma comissão técnica que seguirá critérios como apresentação, postura, higiene, habilidades gastronômicas, sabores e criatividade. Pode se inscrever qualquer pessoa que saiba cozinhar e queira demonstrar suas capacidades culinárias. Será permitida a inscrição de apenas uma receita em cada categoria.

O primeiro dia do Festival será voltado para as oficinas e palestras com profissionais da área de gastronomia e nutrição, a partir das 14h. No segundo e último dia será realizado o concurso, no mesmo horário. A entrada é gratuita. Os primeiros colocados receberão um prêmio pelo bom desempenho.