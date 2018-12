Carpina realiza mutirão com três mil atendimentos oftalmológicos

A cidade de Carpina está realizando um grande mutirão de triagem para atendimento oftalmológico, no auditório da Prefeitura. Os atendimentos começaram na última segunda- feira (10) e seguem até o próximo sábado (15), e são coordenados pela secretaria Municipal de saúde.

Até a quinta- feira (13) o atendimento será exclusivamente para pacientes pré-cadastrados, que estão na fila de espera da Secretaria de Saúde do Carpina. Na sexta-feira, dia 14, serão oferecidas 240 vagas ao público em geral no período da tarde, a partir das 13hs.

No Sábado, serão 600 vagas, 300 pela manhã, com atendimento a partir das 8h, e 300 vagas a tarde, com atendimento a partir das 13hs.

Podem participar crianças a partir dos 7 anos de idade, jovens, adultos e idosos. No momento do cadastro o paciente deverá portar RG, Comprovante de Residência em Carpina e Cartão do SUS.

No total, serão ofertados 3 mil atendimentos, sendo 840 abertos ao público e 2.060 para pacientes que estão na fila de espera aguardando a triagem.

O atendimento é para detecção de problemas de vista e encaminhamentos oftalmológico. A iniciativa é uma parceria com o projeto Olhar para as pessoas.