Carpina realiza mutirão para atualização do Bolsa Família

A Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social de Carpina convocam todos os beneficiários do bolsa família para realizarem o acompanhamento de suas condições de saúde. Para a atualização é necessário levar o cartão do NIS, cartão do SUS, cartão de vacina e cartão de gestante. O usuário que não estiver com os dados atualizados poderá ter o benefício suspenso.

Para agilizar o processo, estão sendo realizados mutirões para atualização de informações como o peso e dados cadastrais, sempre das 8h às 16h, nas seguintes datas e locais:

dia 09/11 nas UBS Senzala I e II;

dia 12/11 nas UBS Florestinha e Ipsep;

dia 19/11 na Escola Joaquim Pinto Lapa (Bairro de Três Maria);

dia 23/11 nas UBS de Santo Antônio I,II e COHAB;

dia 27/11 nas UBS de Cajá I e Cajá II;

dia 30/11 nas UBS do Bairro Novo e Jardim Neópolis;

dia 03/12 nas UBS de Caraúbas Torta e Chã do Meio.

Os bairros de Aparecida e Lot. Santana já foram atendidos, nos dias 06 e 07 de novembro, respectivamente.