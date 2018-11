Carpina realiza “Noite da Saúde do Homem”

Na próxima terça-feira (13), das 19h às 22h, a Prefeitura do Carpina realizará a “Noite da Saúde do Homem: atitude de homem é a prevenção”, na Praça Joaquim Nabuco, no Centro da Cidade. Serão oferecidos diversos serviços gratuitos como aferição de pressão, medição dos níveis de glicose; ultrassonografias e exames de sangue e toque para detecção de câncer de próstata; vacinação; atendimento médico, de enfermagem, fisioterápico e nutricional; testes rápidos para detecção de DSTs; saúde bucal; emissão de cartão do SUS; palestras e outros.

As atividades fazem parte das ações da campanha nacional de combate ao câncer de próstata “Novembro Azul”, trabalhada em toda a rede pública municipal de saúde do Carpina, desde o início do mês. O objetivo do evento é atingir e conscientizar o público masculino que geralmente trabalha durante o dia, muitas vezes não disponde de tempo para cuidar da própria saúde.

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre homens, responsável pela morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Em sua fase inicial não apresenta sintomas o que aumenta a necessidade de realizar exames de detecção da doença. No Brasil, em média um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).