Carpina realiza seletiva para a escolha do Miss/ Misster Kids 2019

A cidade de Carpina está promovendo a seletiva para escolha dos representantes para o Missi/ Mister Kids 2019. O evento está agendando para o dia 06 de junho, no espaço Elianthus Recepções.

Na ocasião será eleita a nova Mini Miss Carpina, sucessora de Letícia Francinne, e a nova Miss Teen Carpina, sucessora de Yasmine, além da escolha dos misteres dessas categorias.

As inscrições para a seletiva estão sendo realizadas nas lojas Hello Baby e Mercearia Store, ao valor de R$100,00, e seguem até o dia 15 de abril ou enquanto houver vagas disponíveis para completar o total de 10 candidatos. Os critérios avaliados são a beleza, desenvoltura e carisma.

A organização do evento é a coordenadora do Miss/ Mister, Sandra Silva, profissional que desde 2013 promove eventos de moda nas cidades da Mata/ Agreste, atuando como coach de modelos/ miss/ mister slim, plus, adulto e infantil nos principais concursos oficiais de Pernambuco. Obteve em 2015 a indicação de melhor coordenadora de Pernambuco e em 2018 uma de suas candidatas, representando a cidade de Nazaré da Mata, obteve o 4º lugar na etapa estadual Be Motion.

Acompanhe os trabalhos já realizados com o Miss/ Mister adulto promovido recentemente através das redes sociais: @missemisterclub, @espelhodebolsa e @agenciaoficinademodelos.