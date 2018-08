Carpina realizada Semana da Pessoa com Deficiência

No período de 20 a 24 de agosto, a Prefeitura do Carpina realiza a “Semana da Pessoa com Deficiência – Educação Inclusiva: escola para todos”. A Secretaria Municipal de Educação preparou algumas atividades especiais como gincanas, palestras, oficinas, eventos religiosos e dia de lazer para os estudantes.

Na segunda-feira (20) a abertura da programação contou com Atividades Recreativas, gogos, gincanas e Produções com alunos das Escolas Municipais.

Nesta terça-feira (21) acontece a palestra com o tema Educação Inclusiva: Escolas para todos, no Auditório da Prefeitura Municipal; a partir das 9h. Na quarta-feira (22), a programação segue com a celebração de uma missa, na Matriz de São José, as 9hs, e o culto de Ação de Graças, na Igreja da Assembléia de Deus, R. Mendes de Martins, 152, Bairro de Santo Antônio, as 19h.

Na quinta-feira (23) acontece a Ação do Coração, nas Escolas Municipais e para o encerramento na sexta- feira (24), está previsto o Dia do Lazer, no Clube AABB, a partir das 9h.