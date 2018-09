Carpina recebe encontro com municípios sobre planos de conservação da Mata Atlântica

A cidade de Carpina recebe nesta quarta- feira (05) uma reunião com gestores dos sete municípios pernambucanos que implantaram os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. O evento é organizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), e acontece a partir das 9hs, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Participam da reunião representantes das cidades de Aliança, Bonito, Carpina, Timbaúba, Paudalho, Vicência e Glória do Goitá. O objetivo é aproximar as equipes técnicas que desenvolvem ações específicas para a recuperação da Mata Atlântica, além de avaliar as ações e propor avanços na execução deste importante instrumento de apoio à conservação desse Bioma em Pernambuco.