Carpina recebe FORAP Itinerante

Nesta terça-feira (13), Carpina recebeu o FORAP Itinerante 2019, evento que tem como objetivo interiorizar e ampliar programas de aprendizagem técnico-profissional. É uma iniciativa do Fórum Pernambucano de Aprendizagem Profissional (FORAP) e, no município, teve apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Representantes de 120 empresas locais e da região participaram do evento. Eles receberam palestras e puderam tirar dúvidas sobre legislação, regras, direitos e deveres assegurados para estagiários e jovens aprendizes. Também estiveram presentes responsáveis por entidades ligadas ao setor da indústria e empreendedorismo como o Senac, Senai, Senar, Renapsi, CIEE e SEBRAE, através da Sala do Empreendedor.

“Carpina hoje é destaque quando se fala em empregabilidade para jovens aprendizes e estagiários. Temos os melhores índices da Mata Norte, além de parcerias com empresas e instituições que nos ajudam a direcionar os jovens de nosso município para terem a capacitação necessária antes de entrarem efetivamente no mercado de trabalho”, afirmou a Coordenadora Municipal do Acessuas, Adélia Sarmento.

O FORAP é um espaço de articulação social que busca estimular e prover o debate, a mobilização e a inclusão de aprendizes no mercado de trabalho, inclusive as pessoas com deficiência, além de desenvolver, apoiar e propor ações voltadas para o crescimento da Aprendizagem Profissional em Pernambuco. O órgão tem realizado diversas ações descentralizadas no interior Pernambuco, divulgando projetos de aprendizagem profissional para empresas e indústrias locais.