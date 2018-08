Carpina recebe Fórum TCEndo Cidadania

Na última quinta-feira (02), foi realizada mais uma edição do Fórum do programa TCEndo Cidadania, dessa vez no município de Carpina. Vários conselheiros municipais participaram do evento. A coordenadora do programa, Ana Alaíde Pinheiro, abordou temas como o papel e funções do TCE na sociedade, a importância do controle social, as atribuições da Ouvidoria, o acesso ao site do Tome Conta e a boa manutenção do Portal da Transparência.

Rogério Beltrão, auditor de controle externo do TCE da Inspetoria Regional de Surubim (IRSU), além de apresentar o papel das Inspetorias, também relatou a importância de promover eventos como o fórum. “É um momento que a gente se aproxima um pouco mais da sociedade, mostra as funções do Tribunal e de debate alguns assuntos importantes. Dessa forma, o Tribunal passa a ser visto não só como órgão fiscalizador, mas também como órgão que acompanha e orienta as prefeituras, principalmente por meio da Escola de Contas, onde são oferecidos vários cursos”, afirmou.

Maria Dolores Camarotti, gestora do Instituto de Previdência de Carpina, elogiou a iniciativa do programa para estreitar relações entre o cidadão e o poder público, e a clareza com que as informações foram transmitidas.

Já a assistente social do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Carpina, Thuanny Ribeiro, ressalta que muitas pessoas não sabem o que é o Tribunal de Contas e nem as suas atribuições, e enxerga o fórum como uma oportunidade de aprender, “É muito importante para nós, tanto como cidadãos quanto como conselheiros municipais, ficar por dentro de tudo o que acontece no TCE. Estamos sempre abertos a novos conhecimentos”.

O próximo fórum acontecerá na cidade de Ouricuri em data a ser definida a partir de outubro. Para saber mais sobre o programa acesse aqui.