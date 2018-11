Na próxima quarta-feira (21), a Prefeitura do Carpina, através de sua Secretaria de Saúde, realizará o I Fórum do Direito da Pessoa Idosa nas Perspectivas do Envelhecimento Saudável, onde abordará temas sobre o bem-estar, qualidade de vida e políticas pública para a melhor idade. O evento é aberto ao público e acontecerá no auditório da prefeitura, das 8h às 17h.