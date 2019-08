Carpina recebe mais uma edição do “Programa É Meu Direito”

No próximo sábado (10), Carpina receberá mais uma edição do “Programa É Meu Direito”, uma iniciativa da Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Pernambuco (SEDH), em parceria com a Prefeitura do Carpina (PMC). A ação será realizada na Escola Municipal Marechal Rondon, Cohab I, Bairro de Santo Antônio, das 8h às 12h.

Serão ofertados gratuitamente emissão da segunda via de registros de nascimento, casamento ou óbito, RG, CPF, foto 3X4, orientação jurídica e psicossocial, atendimento com DETRAN, PROCON, CELPE, além de diversos serviços na área de saúde e bem-estar. Para emissão da segunda via das certidões o interessado deverá fornecer dados como cartório em que foi registrado, número do registro, folha e livro, bem como informar o número do CPF.

Para emissão da segunda via do RG será necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento e duas fotografias 3X4 coloridas em fundo branco. As segundas vias dos documentos não serão entregues no mesmo dia. Para emissão da segunda via do comprovante de cadastramento no CPF é necessária, além da informação do número de inscrição, a apresentação do número do Título de Eleitor.

Serviços –

Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Pernambuco: Orientação jurídica e psicossocial dos programas da SEDH.

Detran: Educação e Orientação para o trânsito, consultas de pontuação, agendamentos de serviços, emissão de nada consta, históricos de propriedade e agendamento da segunda via de CNH.

COMPESA: Negociação de débito, abertura de revisão de consumo, averbação (atualização cadastral), emissão de 2º via de fatura, solicitação de 1º ligação de água, abertura solicitação de concerto de vazamento de água/esgoto, tarifa social.

CELPE: registro de ligação nova, religação, informação de débitos, de segunda via, plano de parcelamento, atualização cadastral, troca de titularidade, mudança definitiva de local do medidor, notas de serviços, orientações, dicas de segurança.

PROCON-PE: Orientações para o consumidor.

Sec. de Saúde do Carpina: Palestras sobre saúde da família, Vigilância Sanitária, orientação sobre o combate a dengue, testes rápidos para detecção de DSTs, vacinação, emissão de Cartão do SUS, entre outros serviços.

Sec. Desenvolvimento Social: serviços do CRAS, Cadastramento e atualização do CADUNICO, emissão Carteira do Idoso e ID Jovem, atendimento ACESSUAS, Atendimento Jurídico, SPA de rosto e mão, Corte de cabelos.

Corpo de Bombeiros – Prestando serviços de orientações em primeiros socorros.

PMPE – Cadastro de celulares no Programa Alerta Celular.