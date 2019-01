Carpina recebe Mostra Canavial de Cinema

No mês de janeiro, Carpina receberá diversas atividades da 8ª edição da Mostra Canavial de Cinema, evento que busca trazer uma reflexão sobre a realidade da população brasileira, através da sétima arte. O público alvo são moradores de áreas rurais e comunidades afastadas do centro que, principalmente, nunca tiveram acesso à salas de cinema.

A mostra será realizada, nos dias 24 e 25, a partir das 19h, em frente à Escola São Joaquim, na comunidade de Caraúba Torta, Zona Rural do Município, trazendo curtas metragens de produção nacional. Também acontecerão oficinas de vídeos na Casa das Juventudes do Carpina, na quinta (24) e sexta-feira (25), das 14h às 18h; e no sábado (26), das 9h às 13h e das 14h às 18h.