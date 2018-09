Carpina recebe mostra de cinema com produções locais

No dia 10 de setembro, a Prefeitura do Carpina realizará uma mostra de cinema e debates através do projeto CineJuve, em comemoração aos 90 anos da cidade. O evento acontecerá no largo da Igreja Matriz de São Sebastião, a partir das 19h. Com o tema “Conhecendo o passado, construindo o futuro”, serão apresentados dois curtas metragem produzidos no município pela carpinense, cineasta e produtora cultural, Mery Lemos.

O primeiro filme a ser exibido, “Painho e o Trem”, traz as lembranças e reflexões de Otávio Sabino, ex-funcionário da Rede Ferroviária. A película retrata o mundo visto da janela de um trem circulando a Mata Norte pernambucana. Já o filme “Geisiely com Y” é baseado no conto homônimo da escritora carpinense Ezter Liu, primeira mulher a receber o Prêmio Pernambuco de Literatura.

O Cinejuve é um projeto desenvolvido pela Coordenação Municipal da Juventude, setor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ele foi desenvolvido com o objetivo de oferecer lazer, arte e reflexão crítica para as diversas comunidades onde as juventudes estão presentes. Logo após a exibição dos filmes será promovido um debate aberto com a presença da escritora Ezter Liu e da cineasta Mery Lemos.

Serviço: Projeto CineJuve

Local: Largo da Igreja de São Sebastião, centro da cidade

Data/horário: 10 de setembro, as 19h