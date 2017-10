Carpina recebe projeto de saúde bucal

Neste sábado (21) a Secretaria de Saúde de Carpina realizará o projeto Carpina Sempre Sorrindo, em comemoração ao Dia Mundial Livre da Cárie, no Ginásio Poliesportivo Josimar Honório, em frente a Falub. Equipes de saúde bucal estarão de prontidão, das 8h às 14h, realizando procedimentos odontológicos como aplicação de flúor, avaliação bucal, escovação supervisionada, orientação sobre saúde bucal e entrega de Kits de higiene Colgate.

Também haverá muitas brincadeiras para a criançada com cama elástica, apresentações culturais palhaços e muito mais. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura do Carpina, Colgate e Associação Brasileira de Odontologia. Todas as ações são gratuitas e abertas ao público.