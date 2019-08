Carpina recebe projeto “Pernambuco Fauna Livre”

Na próxima quinta-feira (22), Carpina receberá o “Projeto Pernambuco Fauna Livre”. Através de oficinas, palestras e capacitações, o participante terá a oportunidade de conhecer a Fauna Silvestre pernambucana, bem como as formas de ajudar os órgãos competentes na proteção das espécies. O evento é gratuito e aberto ao público, sendo realizado no auditório da Câmara Municipal de Carpina, que fica na Praça de São José, centro, a partir das 9h.

O objetivo é formar defensores do meio ambiente no município e estimular que criadores realizem a entrega voluntária de animais silvestres que estejam em cativeiro. O Pernambuco Fauna Livre é uma ação do Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Carpina.